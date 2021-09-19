شكرا لقرائتكم خبر عن عواد عن استبعاده من قائمة المونديال: كنت أحق بالتواجد من إكرامى وتعرضت للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، أنه تعرض للظلم بعدما تم استبعاده من قائمة مونديال روسيا 2018 مع منتخب الفراعنة، وقال عواد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": لعبت مباراة اليونان في معسكر الأعداد كتحصيل حاصل، وكنت أعلم أنه سيتم استبعادى من قائمة المنتخب، وأحمد ناجى أبلغنى خلال تواجدى في المعسكر أنه سيتم استبعادى من مباراة البرتغال ليلعب الشناوى، وكنت أعلم أننى سيتم استبعادى من القائمة وكل الدنيا كانت تعرف، والناس كانت بتحاول تدخل شريف في هذه الفترة رغم أنه لم يكن يلعب مع فريقه، والاختيار لم يكن بالمجهود، لم أر أنه كان هناك سبب لعدم تواجدى وتعرضت للظلم بالاستبعاد.

وأضاف: إعلاميون تحدثوا معى مبكراً من الدور الأول في الدورى وقالوا لى أنت لن تتواجد مع المنتخب وسيتواجد شريف إكرامى، وبعدها أحمد ناجى كلمنى وقال لى لا تصدق هذا الكلام والمنافسة موجودة، كانت هناك لم أكن أستوعبها لكنها حدثت.

وتابع: لو كنت ألعب في الزمالك كنت سأنضم بكل سهولة، لأن حراسة مرمى المنتخب من الأهلى والزمالك، وإصابة أحمد الشناوى هى التي خلطت الأمور؛ لأنه كان سيتواجد مع الشناوى والحضرى.

وأتم: أبو جبل وجنش قريبين منى رغم أن البعض يتصور أن علاقتنا ببعض سيئة، وعصام الحضرى هو الحارس الوحيد الذى رفضت الجلوس له احتياطى؛ لأنى كنت أعلم أننى لن ألعب في وجوده، ولذلك بعد انضمامه للاسماعيلى قررت الخروج هو لاعب أسطورة.