شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الحكام أصبحوا الحلقة الأضعف فى المنظومة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، الشكر إلى اللجنة السابقة، مؤكدا أنها عملت في أصعب الظروف، مشيرا إلى أنها اهتمت بتطوير الـVAR وليس الحكام، خصوصا أن اللجنة السابقة كانت مظلومة؛ لأن عدد الحكام الذين حصلوا على الرخص كانوا قليلين.

قال عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية: "نحتاج إلي إعادة الثقة للحكام المصريين، نعمل على تطوير أنفسنا، ونتمنى من الآخرين أن يساعدونا في ذلك، سأقدم خطة نهاية الشهر لتطوير التحكيم لسنوات مقبلة، وتقبلنا جميع الأفكار التي تم طرحها لتطوير التحكيم المصري".

وأضاف:"حكامنا ظهروا بشكل أكثر من رائع خلال إدارة لقائي القمة وأصبحنا الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية بمصر، جودة التصوير التليفزيوني من أهم عوامل نجاح تقنية الـVAR، ونحاول زيادة عدد الكاميرات لمساعدة نجاح التقنية".

وتابع: "ليس من مسئوليتي الدفاع عن الحكام، ولكن في بعض الأحيان يكون الدفاع مسئوليتي، أعد بحدوث تطوير كبير في منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة".

وفى وقت سابق قرر اتحاد الكرة تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط، والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين، وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقررة غدا الأحد.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.