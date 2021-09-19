شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر عن ضم عبد الله السعيد: ظروفنا المادية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، المستشار الفنى لإدارة الزمالك، أن الظروف المادية التى يمر بها النادى صعبة للغاية في الوقت الحالى، وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" متحدثاً عن إمكانية ضم عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز: الظروف التى نعيشها معروفة كل شيء متوقف على النواحى المادية والأمور صعبة جدا.

وكشف جعفر عن سبب إعارة محمد صبحى وجنش والإبقاء على أبو جبل وعواد قائلاً: وجود 4 حراس مرمى يعنى وجود مشاكل، وأكبرهم جنش فرج إعارة، وأبو جبل موجود في الملعب، ولا يوجد ناد يمكن أن يستعير عواد حاليا؛ لأن أرقامه ثقيلة، ولذلك خرجنا محمد صبحى.

واختتم متحدثا عن أزمة القيد: قمنا بضم 3 لاعبين فقط لأن لدينا لاعبين كثر جاءوا من الإعارات، وشبانة شبيه الونش نفس الحماس والالتزام والقوة، وعبد الغنى مستمر معنا.

ومن ناحية أخرى تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

وكشف مصدر أن إدارة النادي فى حال عدم توصلها لحل فى الأزمة فإنه ستتم إعارة عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدى النقاز الذين انضموا للزمالك فى الصيف الجاري، لحين إنهاء الأزمة.