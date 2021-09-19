شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: رحيلي من الأهلي ليست له علاقة بالعقم التهديفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، إن إرتداء قميص الأهلي شيء عظيم، ومن الرائع أن يتم تقديمي كلاعب في الأهلي، قائلا: "الوقت الذي قضيته في الأهلي وحتى الآن لم أصل لنسبة 100% مما أتوقع، أو يتوقعه الجمهور، لكني أتمنى أن أكون وضعت ابتسامة على وجوه جماهير الأهلي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "لم يحالفني التوفيق في ألأهلى، وهذه هي كرة القدم، المهاجم دائما يلعب تحت ضغوط ومطالب بالتهديف، لكن رحيلي ليست له علاقة بالأهداف.

وتابع اللاعب الكونغولي: "علاقتي بجميع لاعبي الأهلي كانت جيدة للغاية، خاصة لاعبي الخط الأمامي، فمروان محسن لاعب جيد للغاية، ومحمد شريف هداف الدوري وقدم موسم متميزا، وما يميز الأهلي هو تواجد كل اللاعبين بمستوى واحد وجيد للغاية".

وأردف" أحلم بالعودة للأهلي، ولكني حاليا أفكر بالنجاح مع فريقي الجديد، وأبحث عن التحديات الجيدة والمقنعة والمفيدة، وما يهم هو العمل الجاد والمواصلة على تحقيق النجاح".

وشارك بواليا متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بأول صور له بقميص نادي مالاتيا سبور التركي، الذى انضم له منذ أيام عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إعارة "والتر بواليا"، مهاجم الفريق إلى نادى "مالاتيا سبور" التركي لمدة عام بنية البيع.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة والتر بواليا إلى مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولي القلعة الحمراء حال تفعيل عقد بيع اللاعب الكونغولي بنهاية الموسم المقبل.