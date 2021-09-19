شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تجتمع مع أسامة نبيه لإقناعه بالعودة لجهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الأحد، أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، الذى استقال من منصبه، جلسة مع لجنة إدارة النادى، برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر، المستشار الفنى للقلعة البيضاء، من أجل العمل على إقناعه بالعودة للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

وأكد مصدر مقرب من أسامة نبيه أنه من المقرر أن يعقد جلسة غدًا مع المسئولين بالنادى من أجل التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، على أن يعود نبيه لعمله بشكل طبيعى وينضم للجهاز الذى من المقرر أن يسافر إلى الإسكندرية لخوض معسكر الإعداد المغلق.

واستقر الجهاز الفنى على انطلاق معسكر الإعداد المغلق فى برج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، ومنافسات كأس مصر.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.

ويخوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ثم يتوجه للإسكندرية لبدء المعسكر.

ويستعد الزمالك، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.