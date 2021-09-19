شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: ثقة موسيمانى تراجعت.. ولم أفهم ثقافة الأهلي سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قال الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، أنه رحل عن الفريق؛ بسبب قلة ثقة المدير الفني بيتسو موسيماني فيه، موضحًا أنه لم يمكن أمامه سوى الرحيل عن الفريق أملا في الحصول على فرصة أكبر في المشاركة.

وقال بواليا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كرة القدم مدورة، هي واحدة في كل الأندية بنفس الوزن ونفس الأبعاد، بعض الأيام تأتي الرياح في شراعك وبعض الأيام تأتي بما لا تشتهي السفن، هي خطة الله وهي الأقدار، أنا أؤدي ولكن هذه هي كرة القدم، أنا أؤدي ولكن لا أستطيع أن أفهم ما الذي حدث".

وأضاف اللاعب الكونغولى: "انتقالي من الجونة إلى الأهلي كان بسبب الأداء في الملعب، والعمل الجاد الذي كنت أقوم به، وكان هناك العديد من الجماهير يطالبون بانضمامي للأهلي، وفي البداية الأمر لم يكن جادًا، وبعد ذلك عقدت جلسة مع أمير توفيق، وجمعنا الحديث، وأخبرني أن انضمامي للأهلي في هذا الوقت لم يكن ممكنا بسبب عدد الأجانب".

وتابع بواليا: "أنا لم أفهم ثقافة الأهلي حتى دخلت النادي، كنت بحاجة لوقت من أجل تعلم هذه الثقافة، من الممكن أن تؤدي ولا تحرز أهداف، أنا لا ألقي باللوم على أحد، لأن ما حدث قد حدث، أنا لم أفهم ثقافة الأهلي، وربما أنا كنت تحت الضغط لأنني مهاجم صريح".

وشارك بواليا متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بأول صور له بقميص نادي مالاتيا سبور التركي، الذى انضم له منذ أيام عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إعارة "والتر بواليا"، مهاجم الفريق إلى نادى "مالاتيا سبور" التركي لمدة عام بنية البيع.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة والتر بواليا إلى مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولو القلعة الحمراء حال تفعيل عقد بيع اللاعب الكونغولي بنهاية الموسم المقبل.