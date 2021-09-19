شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستخرج تأشيرة وصول وليد الكرتى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخرج مسئولو بيراميدز تأشيرة وصول المغربى وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى بالوداد المغربى، من أجل القدوم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، والانضمام لتدريبات الفريق السماوى من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ونجح بيراميدز فى إتمام التعاقد مع وليد الكرتى من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، إلا أنه لم يتم الإعلان الرسمى عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، واستفسر إيهاب جلال، المدير الفني، من إدارة النادى عن موعد وصول اللاعب من أجل الانضمام للتدريبات وبدء الإعداد مع الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق عزام يونايتد التنزاني خطف بطاقة التأهل لدور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بفوزه بهدف نظيف على مستضيفه هورسيد الصومالى على ملعب شامازي بمدينة مبجالا، دار السلام فى تنزانيا، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدي للبطولة، ليواجه نظيره بيراميدز المصري ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستفاد عزام يونايتد التنزاني من فوزه بنتيجة 3-1 فى الذهاب على ملعبه، ليؤكد فوزه بهدف دون رد اليوم ويتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

وفشل هورسيد الصومالي فى تحقيق فوز معنوى وتعويض خسارته فى الذهاب 3-1، وعاد ليخسر مرة أخرى بهدف نظيف من نظيره عزام يونايتد.