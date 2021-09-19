شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: موقف الجزيري غامض والنقاز ترك الزمالك بحثا عن حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، المستشار الفنى لمجلس الزمالك أن مجلس إدارة النادى سيكشف عن بديل أسامة نبيه في الجهاز الفنى خلال فترة قصيرة، وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أسامة نبيه هو من طلب الرحيل ولم نقيله، بسبب طلبات تخصه وتخص اللاعبين، وغدا نعلن بديله سنجتمع ونختار الاسم، حتى الآن هناك مشكلة في قيد الصفقات الجديدة، وحسين لبيب يعمل على هذه المشكلة، لأننا اشترينا لاعبين ودفعنا أموالا، ونحاول بقدر الإمكان دفع الالتزامات الموجودة علينا.

وعن سيف الجزيرى وأزمة القيد التى يواجهها الزمالك قال جعفر: لا نعلم هل سيتم احتساب سيف الجزيرى ضمن الصفقات الجديدة أم لا؟، ولكن نأمل اعتباره لاعبا قديما، وسيف مستمر معنا ولا نفكر في إعارته.

وعن التعاقد مع التونسى حمدى النقاز قال جعفر: حمدى النقاز والتعاقد معه عبارة عن مشروع فيه جزء فنى وأجزاء أخرى، وتعاملنا مع الأمر باحترافية، وهو لاعب جيد رغم أننى انتقدته، وكان مفتاح فريق الترجى في مواجهتيه أمام الزمالك بأفريقيا.

وعن انتقاده للنقاز فى وقت سابق قال جعفر: انتقدته مرة واحدة في مباراة الأهلى وقلت أنه طويل بتاع سلة، ولكنه ترك النادى وسافر لظروف معينة وكان يبحث عن حقوقه، وهناك حسابات لدينا أكثر من الناحية الفنية.