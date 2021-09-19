شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: مصير مصطفى محمد بيد اتحاد الكرة وانضمام صلاح قوة كبيرة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، أن أزمة مصطفى محمد والبت فيها لا ترجع إلى الجهاز الفنى الحالى للمنتخب، ولذلك فإن توقيع أى عقوبة على اللاعب هو أمر يرجع لاتحاد الكرة.

وقال جمعة، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفنى للظهور بالصورة المناسبة في مباراتى الذهاب والعودة أمام ليبيا، ولا يوجد شيء بخصوص مصطفى محمد، وعرضنا الأمر على المدرب، لكنه أحال الأمر كله للاتحاد؛ لأن الأزمة لم تحدث مع الجهاز الحالى، ولم نتعرض لهذا الموضوع.

وأضاف: غدا سنرسل أسماء المحترفين، وحتى الآن اتحاد الكرة لم يبلغنا بأنه وقع أى عقوبة على مصطفى محمد، ولو هناك قرار ضده كان الاتحاد سيبلغنا.

وتابع: كيروش وضع كل الأسماء المتاحة وطلب من محمد شوقى وضياء السيد إحصاء لكل لاعبينا في الخارج، وبالفعل تم حصرهم نحتاج للاعب الجاهز حالياً ثم في المرحلة المقبلة سيكون هناك تقييم لكل لاعب في الخارج.

وعن المقارنة بين الأجيال قال وائل جمعة: لا أحب المقارنات بين الأجيال؛ لأن الظروف مختلفة وكل جيل يحاول تقديم أقصى ما لديه، والجيل الحالى وصل كأس العالم بينما لم ينجح جيلنا في ذلك رغم إنجازاته القارية، ويكفى أن لدينا لاعبا مصنفا عالميا تتم مقارنته بميسى وكريستيانو، هذا لم يكن متوافرا لدى جيلنا، والمنتخب يحتاج إلى المساندة الجماهيرية، ومباراة ليبيا ستقام في برج العرب، وطلبنا حضور جماهير في اللقاء.

واختتم: محمد صلاح لديه مباريات حتى يوم 2 أكتوبر وينضم إلينا بعدها، ورفع اسم مصر من القائمة الحمراء شيء إيجابى جدا؛ لأن صلاح عنصر مهم وإيجابى جدا، والمدرب طلب أن يكون المعسكر معزولا تماما، وأن تكون هناك حماية جيدة للاعبين، وخاصة فى وجود محمد صلاح لاعب له جماهيرية كبيرة، ومعاملتى مع صلاح عندما كنا نلعب سويا وحتى بعد مرحلة النجومية إنه لاعب لا يتغير.