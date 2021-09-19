شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يتواصل مع الحلواني لإقناعه بالانضمام لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، اتصالات هاتفية باللاعب عمرو الحلواني، ظهير أيسر فريق أسوان، لإقناعه بالانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، في ضوء الصفقات التي يبحث عنها سيراميكا لتدعيم فريقه.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن المدير الفني لسيراميكا تواصل معه، لكنه أرجأ الموافقة للبت في العروض الأخرى المقدمة إليه وأحدها من الاتحاد السكندري.

وتابع المصدر: "الحلواني يسعى للانضمام إلى فريق جماهيري، ويحلم باللعب للأهلى ولو بدون مقابل، وفي حال فشل المفاوضات مع الاتحاد السكندري سيكون الخيار الأول له هو سيراميكا لاقتناعه بفكر هيثم شعبان".

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات، هم: باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس مصر المقاصة.

بدأ مسئولو نادي سيراميكا، في البحث عن عرض للاعب الإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو" الشقيق الأصغر للإيفواري جيرفينيو، والذى تعاقد معه الفريق الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وكان اللاعب قد خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان الموسم الماضي، وتمت إعارته في منتصف الموسم لصفوف النصر الذي يلعب في دورى الدرجة الثانية وبعد انتهاء اعارته عاد للتدريبات الجماعية لكنه لم يقنع الجهاز الفني حتى الآن.