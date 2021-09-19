شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: ارتداء قميص الأهلي شرف كبير ولكني أنظر للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، أنه كان يرغب في البقاء بالأهلى قائلا: "لم أكن أرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، وأبحث دائما على النجاح ولم أكن شخصا فاشلا، ولكن ما حدث في بداياتي مع النادي الأهلي لم يكن جيدا، ولكن في نهاية الموسم، عبرت عن نفسي جيدا".

وأضاف بواليا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "ارتداء قميص الأهلي شرف كبير للغاية، وتواجدي مع الفريق ستكون مهمة في مسيرتي الكروية، ويجب أن أنظر للمستقبل من أجل العودة من جديد للنادي الأهلي".

واعترف اللاعب الكونغولى بغياب التوفيق عنه في رحلته مع الأهلى قائلا: "أعتقد كمهاجم قبل أي شيء، إذا وجدت مهاجما يطيح بالكرة بعيدا عن المرمى، وهو يبذل كل جهده، أعتقد أنه ليس مهاجما، فالمهاجم لو لم يسجل ليس مهاجما".

وأضاف: "كنت أتمنى التسجيل دوما مع الفريق الأحمر، وفضلت الأهلي عن الانتقال إلى سيمبا التنزاني، وأمير توفيق هو أول شخص تحدث معي في الانضمام إلى الأهلي".

وختم بواليا حديثه: "كنت أحتاج بعض الوقت للتأقلم ومعرفة الأجواء بالنادي الأهلى جيدا، الجماهير وضعتنى تحت الضغط، المهاجم مطالب بالتهديف وأنا غاب عنى التوفيق".

وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إعارة "والتر بواليا"، مهاجم الفريق، إلى نادى "مالاتيا سبور" التركي لمدة عام بنية البيع.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة والتر بواليا إلى مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل الحصول على مبلغ مالي، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولو القلعة الحمراء حال تفعيل عقد بيع اللاعب الكونغولي بنهاية الموسم المقبل.