"ألفاظ غير لائقة وتشتيت لزملائهم".. رئيس لجنة الحكام يكشف تسجيلات غرفة الـVAR

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بعض الحكام المتواجدون في غرفة تقنية الفيديو المساعد، يتسببون في تشتيت زملاءهم الذين يديرون المباريات المصرية داخل الملعب.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن تسجيلات غرفة الفيديو المساعد أثبتت وجود ألفاظ غير لائقة أو تعقيب من بعض الحكام على أمور تحدث خلال المباريات.

وقال عبد الفتاح: "بعض الحكام يتحدثون داخل غرفة الفيديو بشكل يتسبب في تشتيت تركيز زملائهم، غرفة الفيديو هي لحالات الفيديو فقط".

واختتم: "في الكثير من الحالات وجدنا حكام في الغرفة يتلفظون بألفاظ غير لائقة أو يعقبون على لعبة ما مما يؤثر بالسلب على حكم الساحة، وللأسف كل هذه الأحاديث مسجلة".