عواد: ما عاصرته في الزمالك ليس عدلًا.. ولا أحب تدوير الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، أنه لا يفضل عملية التدوير بين اللاعبين في مركز حراسة المرمى تحديدًا.

وأشار عواد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يحب العدالة بين جميع اللاعبين، لافتًا إلى أن ما تعرض له داخل القلعة البيضاء ليس عدلًا.

وقال عواد: "لا أحب نظام التدوير بين حراس المرمى، لكني أحب العدالة، عندما يكون زميل لي غير موفق فيجب أن يحصل غيره على الفرصة".

وأكمل: "ما حدث خلال الموسمين الماضيين مع الزمالك لم يكن عدلًا، ما شاهدته أن الحارسين الأول والثاني يشاركان أما الثالث فلا يتواجد".

واختتم: "عندما شاركت مع الزمالك كنت لا أتدرب لمدة أكثر من أسبوع، لعبت مواجهة زد في كأس مصر، ثم أمام الأهلي وبيراميدز وهي مباريات كبيرة".