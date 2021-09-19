الزمالك: جروس حصل على حكم بمستحقاته.. السداد خلال 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بالحصول على مستحقاته المتأخرة بقيمة 700 ألف دولار ويجب دفع المبلغ خلال 30 يوما من يوم 10 سبتمبر.

وقال أدهم في تصريحات لقناة الحياة:" لا يوجد خلاف مع كريستيان جروس فهو يطلب بباقي مستحقاته المتأخرة، كان له راتب عدة أشهر ومكافآت الفوز بالكونفدرالية والكأس ولم يحصل عليهم حتى الآن".

وأضاف:" جروس طالب اكثر من مرة الحصول على مستحقاته لكن النادي تجاهل كلامه فذهب إلى الفيفا ليتطور الأمر وتصل القضية المحكمة الرياضية".

وأكمل:" لجنة الانضباط أرسلت قرار أبلغت خلاله الزمالك انه لابد أن يدفع النادي المستحقات خلال 30 يوم من يوم 10 سبتمبر

واستطرد :" سنحاول التواصل مع جروس من أجل تسوية المستحقات وسنستأنف على قرار المحكمة الرياضية".

وأتم تصريحاته:" مساعد جروس وصلنا معاه لتسوية والتزمنا وسددنا كل المبالغ وخلقنا نوع من المصداقية معه ومحاميه هو نفسه المحامي الخاص لجروس فمن الممكن أن يساعدنا هذا الأمر في الحصول على تسوية لجدولة مستحقات المدرب السويسري".