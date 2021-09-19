عواد: تعرضت لصدمة في الزمالك.. والأهلي حاول ضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أنه ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق من حيث الراتب، مشيرا إلى أن الأهلي حاول ضمه قبل انتقاله للقلعة البيضاء التي يبتعد خلالها عن المشاركة.

وقال عواد في ضيافة "أون تايم سبورتس 1": "عقدي في الزمالك فئة أولى مثل معظم لاعبي الفئة الأولى، هناك مَن يصدر أرقام غير صحيحة عن عقود اللاعبين لكن الحقيقة مختلفة".

وأضاف: "في بداية التعاقد خلال جلستي مع أحمد مرتضى منصور اتفقنا على راتب محدد، لكن وقت التنفيذ قمت بتغيير عقدي مع الزمالك وتم تخفيض المقابل المادي".

وتابع: "الأهلي حاول ضمي قبل توقيعي للزمالك، وطُلب مني أن يتواصل معي أحد من النادي الأهلي لكن رغبتي كانت واضحة وهي الزمالك".

وأكمل: "تم الاتفاق معي في البداية على أنني سأكون الحارس الأساسي للزمالك وأن التعاقدات الأخرى كانت لأهداف محددة، لكني وجدت غير ذلك".

وتابع: "أنا ومحمد أبو جبل ومحمود جنش ليس لنا أي ذنب في ذلك، وأمر طبيعي أن يتم التعامل معنا بنفس العقد، لكننا كنا نريد المشاركة وهو ما وضع ضغطا على الجهاز الفني".

وكشف: "كل موسم أحضر لنادي الزمالك ثلاثة عروض والإدارة هي صاحبة القرار في النهاية والأمر يعود للمجلس".

وواصل: "مرَّ عليّ 3 مجالس في عامين لي مع الزمالك، والنادي له الحق الأصيل في ذلك ورأى أن العروض غير مناسبة".

واستمر: "أبلغت حسين لبيب رئيس النادي أنه ليس لدي مشكلة في ذلك وكنت صريحا، لن ألعب في مصر غير للزمالك ورغبتي واضحة، وطلبت منه تسويقي في الدوري السعودي بعد الموسم الجيد الذي قدمته هناك".

وأكمل: "أعطيت للنادي خيارا برحيلي رغم أن رغبتي الأولى هي اللعب للزمالك، لكنه أكد لي أن المدرب يرى أن لي مكانة جيدة داخل الفريق".

وأتم محمد عواد قائلا: "استبعادي من المشاركة في المباريات كان صدمة بالنسبة لي لم أستوعبها خاصةً أنني قادم من الدوري السعودي، لكني كنت أجتهد في التدريبات وكنت أتدرب على ركلات الجزاء لمدة ساعة بعد نهاية المران".