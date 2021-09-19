نشرة السبت.. مفاجأتان في معسكر المنتخب.. تعافي أكرم توفيق.. وصلاح يواصل تحطيم الأرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

بسبب منتخب فرنسا.. كيروش يستبعد موهبة فياريال قبل مواجهتي ليبيا (خاص)

مران الأهلي.. تعافي توفيق.. كدمة لطاهر.. وحضور الخطيب

الخليج 365 يكشف.. مفاجأتان في معسكر منتخب مصر.. وجلسة لحسم موقف مصطفى محمد

فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع مهاجم من الدوري الإسباني

حجازي يشارك فوز اتحاد جدة على النصر بثلاثية وتصدر الدوري السعودي

انتخابات رابطة الأندية.. محمد فضل ينسحب ويعتذر لـ3 أندية.. وعامر حسين بديلا

الصفقة رقم 14.. فاركو يعلن ضم عمرو جمال

محمد صلاح يصبح عاشر هدافي ليفربول عبر التاريخ

صلاح يواصل تحطيم الأرقام بهدف في كريستال بالاس

منتخب مصر للصالات يودع كأس العالم

مانشستر سيتي يتعادل أمام ساوثهامبتون.. وآرسنال يفوز بصعوبة على بيرنلي

بقيادة صلاح وماني وكيتا.. ليفربول يكرم ضيافة كريستال بالثلاثة لينفرد بقمة بريميرليج مؤقتًا

مصري يسجل رقمًا قياسيًا بدراجة كهربائية بمدينة العلمين الجديدة

المقاصة يعلن عبر الخليج 365 ضم ثنائي حراس الأهلي