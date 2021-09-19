منتخب مصر يكشف موقفه من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وائل جمعة، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن الجهاز الفني لم يتخذ قراره بشأن استدعاء مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي لقائمة المنتخب من عدمه.

وقال وائل جمعة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب ON TIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "لم نتخذ قرارا بشأن مصطفى محمد والملف في يد اتحاد الكرة".

وأضاف: "لا شيء بشأن مصطفى محمد، عرضنا الأمر على المدير الفني كارلوس كيروش والأمر لدى اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني لأن الواقعة لم تكن مع الجهاز الفني الحالي".

وتابع: "الجهاز الفني لم يتخذ قراره بشأن مصطفى محمد، والمدرب سيقرر ما إذا كان بحاجة إلى خدماته، وإذا كان هناك قرار سيكون من خلال اتحاد الكرة".

وأوضح: "كيروش طلب تحديد اللاعبين المصريين المحترفين خارجيا، وعندما نرسل قائمة أسماء المحترفين ستتضح الصورة بشكل كامل".

وشدد وائل جمعة: "لا أحب المقارنات، هذا الجيل وصل إلى كأس العالم 2018 لكن جيلنا لم يحقق ذلك رغم الإنجازات التي حققها، وكل جيل يحاول تقديم الأفضل لديه".

وواصل: "نملك حاليا جيلا مميزا من اللاعبين، يكفي أن لدينا لاعب بين الأفضل في العالم بجوار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو ما لم نكن نملكه في عهدنا".

وكشف: "سنواجه منتخب ليبيا في ملعب برج العرب، وطلبنا حضور الجماهير في المباراة لأنها ستكون صعبة ومصيرية نتيجة الطموح الذي يملكه لتصدر المجموعة".

وأتم مدير منتخب مصر قائلا: "نتمنى أن نقطع شوطا كبيرا أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم من أجل العودة لصدارة المجموعة".

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي مطلع الشهر المقبل في القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 قبل خوض الجولة الرابعة في بني غازي.