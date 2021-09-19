المندوه: من لا يرى الحقيقة أعمى.. ولماذا تظهر المشاكل حين تقترب انتخابات الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن الحقيقة التي يجب أن يدرك الجميع هي وجود مشاكل كبيرة داخل القلعة البيضاء واللجنة الحالية تسعى لحلها منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية.

وقال المندوه في تصريحات لقناة "الزمالك" :" هناك حقائق من لا يرها فهو أعمي، مثل ما حققناه من كم البطولات في الفترة الأخيرة، رغم حالة عدم الاستقرار قبل قدومنا".

وأضاف:" الحقيقة أن النادي أمامه مشاكل كبيرة، وكل يوم يأتي رجل من أصحاب الديون إلى النادي، على العقلاء ان يدركوا اننا تولينا المهمة في فترة قاسية جدا".

وأكمل:" كان هناك أزمة طاحنة ومشاكل عديدة، كان هيكون عندنا مبرر لو لم نستطع تحقيق على أي بطولة خلال الفترة الماضية".

وتابع:" الظروف التي عشناها كانت لا يمكن أن تؤدي في النهاية لبطولات، وطريق البطل دائما صعب والعمل في تلك الظروف كان واجب علينا".

وأتم تصريحاته:" لم نكن نعلم كم هذه الأزمات داخل النادي، وحاولنا حل الكثير منها، البعض كان دائما ما يطالبنا بالرد، ولا أميل لنظيرة المؤامرة، لكن في لحظة ما وعندما نقترب من موعد الانتخابات تظهر المشاكل فلماذا يحدث ذلك؟".