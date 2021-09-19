تقرير.. بسبب قرار مجاهد.. 4 عوامل أدت إلى خروج مبكر لمنتخب الصالات من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

ودع منتخب مصر كأس العالم للصالات المقامة حاليا في ليتوانيا، من دور المجموعات بعد الخسارة أمام أوزباكستان في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات هذا الدور.

وكان يحتاج المنتخب المصري إلى التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ16 بمونديال الصالات كثاني المجموعة، لكنه سقط في فخ الهزيمة، ليودع البطولة العالمية.

وحقق منتخب مصر الفوز في مباراة واحدة على جواتيمالا بنتيجة 6-3، وتلقي هزيمة قاسية أمام منتخب الإتحاد الروسي بنتيجة 0-9، وهزيمة ثانية أمام أوزباكستان بنتيجة 2-1، لينهي مرحلة المجموعات رابعا ويودع مونديال الصالات.

وبالنظر إلى أخر مشاركة لمنتخب الصالات، وكانت في كولمبيا 2016، نجد أنه تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب إيطاليا في دور الـ16 بنتيجة 4-3، قبل الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي، وتحقق ذلك تحت قيادة المدرب السابق للمنتخب هشام صالح.

وتعرض منتخب الصالات للأزمات قبل خوض كأس العالم في ليتوانيا 2021:

وكانت بداية هذه الأزمات، عندما قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تجميد نشاط منتخب الصالات لمدة 5 شهور في الفترة من ديسمبر 2020 إلى إبريل الماضي 2021، وإلغاء المباريات الدوية الودية التي كانت ضمن معسكر المنتخب إستعدادا لكأس العالم خلال فترة التوقف.

وكان أول تجمع لمنتخب مصر للصالات، في إبريل الماضي بعد رفع التوقف، لقيام مصر بتنظيم البطولة العربية للصالات، التي خسرها المنتخب بعد ذلك أمام المغرب برباعية نظيفة، مما دفع مدرب المنتخب هشام صالح إلى تقديم إستقالته إلى أحمد مجاهد، إعتراضا على عدم إهتمام اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد بمنتخب الصالات.

واشتكى صالح في مذكرة إستقالته، من عدم وجود إهتمام من جانب اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد بمنتخب الصالات، من خلال عدم توفير مباريات ودية، بالإضافة إلى تخفيض رواتب الجهاز الفني والإداري، وإنتقاد أداء المنتخب في البطولة العربية بعد الخسارة، بالرغم من الاتفاق بين مدرب المنتخب هشام صالح ومجاهد أن المشاركة في هذه البطولة من أجل الإعداد لكأس العالم في ليتوانيا.

وجدير بالذكر: أن هشام صالح قاد منتخب الصالات للفوز ببرونزية أولمبياد الشباب في أولمبياد بيونس آيرس للشباب 2018 بعد التغبلب على الأرجنتين أنذاك في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 5-4، كما أن قاد منتخب مصر للتأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم للصالات في 2016.

بالإضافة إلى عدم قيام اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة بحجز تذاكر طيران للاعبين المحترفين للإنضمام إلى المنتخب، مما أدى لتغيب بعض اللاعبين، وإضطرار 4 لاعبين للحضور على نفقتهم الخاصة، وفقا لما ورد في نص الإستقالة التي تقدم بها هشام صالح مدرب المنتخب السابق.

وبعد قبول أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة، لإستقالة هشام صالح المدرب السابق، أسند المهمة الفنية لمنتخب مصر للصالات إلى جهاد عرفة.

أقام منتخب مصر للصالات معسكرا في مدينة 6 أكتوبر فور تولي عرفة القيادة الفنية للمنتخب، للإستقرار على القائمة المبدئية للمنتخب المشاركة في كأس العالم وإرسالها في 19 يوليو الماضي، ويأتي المعسكر ضمن الاعداد لكأس العالم.

وشارك منتخب مصر للصالات في بطولة تايلاند الودية، حيث فاز على طاجيكستان في أولى مبارياته بالدورة الودية، وخسر أمام ليتوانيا بنتيجة 4-2، وتعادل مع إيران 2-2 في ختام المجموعات، ليتأهل إلى قبل النهائي لكنه خسر أمام المنتخب التايلاندي المنظم بنتيجة 2-3، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة أمام أوزبكستان بنتيجة 0-4 في تحديد المركز الثالث، ليكتفي بالمركز الرابع في البطولة.

وفي أغسطس الماضي، خاض منتخب مصر ثلاث وديات أمام المغرب وديتين وتشيلى ودية واحدة، حيث خسر الأولى بنتيجة 0-3، ثم فاز في الثانية بنتيجة 5-3، وفاز في الودية الثالثة أمام تشيلى بنتيجة 3-2، قبل الذهاب لبطولة كأس العالم للصالات التي أقيمت في ليتوانيا.