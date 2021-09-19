بسبب منتخب فرنسا.. كيروش يستبعد موهبة فياريال قبل مواجهتي ليبيا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استبعاد المحترف المصري هيثم حسن لاعب فريق فياريال والمعار لصفوف ميرانديس الإسباني، من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر لمصراوي، فإن استبعاد هيثم حسن من حسابات كيروش جاء بسبب رغبة والد اللاعب في تمثيل نجله المنتخب الفرنسي في ظل أن اللاعب الشاب لعب للفئات السنة لمنتخب "الديوك" للشباب.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب المصري أعلن عبر شاشة "أون تايم سبورتس2"، عن طلب كيروش من الجهاز المعاون بجمع معلومات عن جميع المحترفين المصريين في الخارج.

وأشار مصدر لمصراوي، إلى أن كيروش استقر على بعض المحترفين للتواجد في مباراتي ليبيا المقبلتين لعل أبرزهم محمد صلاح محترف ليفربول وأيضًا محمد النني لاعب آرسنال.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي ليبيا والمقرر لها مطلع الشهر المقبل حيث ستكون المباراة الأولى في القاهرة، في المقابل ستكون مباراة الإياب في ليبيا ضمن منافسات تصفيات الوصول لكأس العالم بقطر 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المركز الثاني بأربع نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب الليبي بالعلامة الكاملة بست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا.