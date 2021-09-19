الامارات | 25 نجماً عربياً وعالمياً يشاركون في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نجماً عربياً وعالمياً يشاركون في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة العامة للرياضة واللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخميس الماضي بفندق جراند حياة في دبي، عن مشاركة 25 نجماً عربياً وعالمياً في فعاليات المعرض، ويأتي في إطار احتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، حيث من المقرر إقامته بمركز دبي التجاري العالمي مطلع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفال الإمارات باليوم الوطني.

ويلقي المعرض، الذي تنظمه شركة «بي بي للخدمات الرياضية»، الضوء على إرث الآباء والأجداد، والمجد الرياضي، من خلال محطات من ذاكرة الزمن صنعها فرسان الإنجاز بتضحياتهم وعطائهم اللامحدود، ويسلط الضوء على جميع الرياضات والجهات الرياضية من اتحادات وأندية ومجالس رياضية ومؤسسات، تسهم في صناعة المجد الرياضي لدولة الإمارات.

وتم خلال المؤتمر عرض آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمعرض، وأبرز الجهات والمؤسسات والهيئات والشخصيات التي ستشارك فيه. وأبدت الهيئة العامة للرياضة واللجنة المنظمة عن فخرهما واعتزازهما بتخصيص جناحين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وأعلنت اللجنة المنظمة على لسان المنسق العام عبدالله مراد، أن من بين نجوم العرب والعالم السابقين المشاركين: البرازيلي رونالدينيو، والمصري محمود الخطيب، وغيرهما من الرياضيين. وتابع: لدينا حالياً جهود لاستقطاب نجوم سابقين في كرة القدم، على غرار الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجمين الهولنديين السابقين فان باستن، ورود خوليت. وأضاف: من النجوم العرب السابقين الذين سيشاركون في الحدث طاهر أبوزيد ومشير عثمان وحسن شحاتة وفاروق جعفر من مصر، ومحمد حسين كسلا والفاضل سانتو ونصر الدين جكسا وفيصل العجب وفوزي التعاشية من السودان، ومن العراق حسين سعيد وفلاح حسن، ومن الكويت جاسم يعقوب، ومن السعودية سعيد العويران.

ويشهد المعرض مشاركة 28 من الاتحادات الرياضية بدولة الإمارات بجانب اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة البارالمبية الوطنية، فضلاً عن مشاركة 27 نادياً إماراتياً، وكذلك أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من الأندية العربية والعالمية.

من جهته أكد الأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع: المعرض يعد مبادرة مهمة توثق التاريخ الرياضي لدولة الإمارات على مدى خمسين عاماً، والحدث يزداد تألقاً بالإعلان عن المشاركة الرسمية لجناحين جوهريين يمثلان أبرز الداعمين للمسيرة الرياضية، وذلك بانضمام جناح يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أهمية بناء الإنسان في كل الجوانب، بما فها الرياضة، وكان لإسهاماته ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين الأثر الكبير في تطوير الرياضة وتحقيق الإنجازات، وكذلك جناح «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي أسهمت ودعمت ومازالت تدعم الرياضة النسائية في الدولة، وحققت المرأة في ظل هذا الدعم العديد من الإنجازات المحلية والدولية، ولتكون رسالة إلى العالم، ونحن نعيش أجواء واحد من أكبر التجمعات العالمية وهو معرض إكسبو 2020 بدبي.

بدورها، أكدت منسق برنامج النخبة في أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فاطمة سيف العامري، أنه تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، فإن تسليط الضوء على الإنجازات في المجال الرياضي لم يكن ليحدث دون تكاتف المؤسسات والمنظومات المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة بتوجيهات القيادة الرشيدة. وأضافت: نحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك نثمن ونقدر جهود سيدات المجتمع كافة اللائي كن سبباً رئيساً لنجاحاتنا المستمرة طوال السنوات العشر الماضية.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نوبل للاستثمار الراعي البلاتيني للمعرض عاصف علي، عن شكره للهيئة العامة للرياضة وشركة بي بي للخدمات الرياضية على إتاحة الفرصة لهم لرعاية حدث كبير بهذا الحجم، مؤكداً حرصهم على تقديم كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث.

عبدالله الريسي: الأرشيف الوطني حريص على توثيق كل الإنجازات

أكد مدير عام الأرشيف الوطني الدكتور عبدالله الريسي، أهمية المعرض الرياضي الكبير، وحرص الأرشيف الوطني على دعمه، وتوفير كل فرص النجاح له، بتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الأرشيف الوطني.

وشدد على أن توثيق الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات على مدى 50 عاماً يستحق إقامة مناسبة كبيرة بهذا الحجم، مؤكداً حرص الأرشيف الوطني على توثيق كل الإنجازات، مطالباً الاتحادات والأندية والجهات الرياضية بضرورة توثيق كل النتائج والصور، واصفاً تلك الوثائق بأنها شاهدة على كل النجاحات التي حققتها الدولة على مدى خمسة عقود. وأشار الريسي إلى أن الأرشيف الوطني يسعى بأقصى جهد ممكن لرصد كل إنجاز حتى لا يضيع حق الدولة والرياضيين أصحاب الإنجازات.

طابع بريدي خاص بالمناسبة

كشف المتحدث الرسمي باسم بريد الإمارات عبيد القطامي، أن بريد الإمارات سيصدر طابعاً بريدياً خاصاً بمناسبة إقامة المعرض الرياضي، مشيراً إلى أن هذا الطابع لن يقتصر على داخل الدولة، بل سيكون سفيراً يجوب كل أنحاء العالم.

أبرز النجوم المشاركين

■ البرازيل: رونالدينيو.

■ مصر: محمود الخطيب وحسن شحاتة.

■ السودان: فيصل العجب وفوزي التعايشة.

■ العراق: حسين سعيد وفلاح حسن.

■ الكويت: جاسم يعقوب.

■ السعودية: سعيد العويران.

28 من الاتحادات الرياضية بالإمارات تشارك في الحدث، بجانب اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة البارالمبية الوطنية، فضلاً عن العديد من الأندية والمؤسسات المحلية والأجنبية.

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