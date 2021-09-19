الامارات | «رسمي الخالدية» يبحث عن كأس زايد في السويد

شكرا لقرائتكم خبر عن «رسمي الخالدية» يبحث عن كأس زايد في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استوكهولم، اليوم، فعاليات «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، فيما يستضيف مضمار مونتبان الفرنسي سباق «كأس الوثبة ستاليونز» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد «قوائم» للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1750 متراً، البالغة جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، وثمانية من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها المرشح الأول «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا.

ويقود «رسمي الخالدية» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 85 رطلاً، الفارس اندرياس جرابيبرج، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي، والذي حقق ستة انتصارات من إجمالي ثماني مشاركات، والمركز الثالث مرة.

وينافسه على اللقب «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، الفائز بنسخة 2020 ويبلغ تصنيفه 80، و«أيمن» البالغ تصنيفه 82 بقيادة الفارس فردريك جانتزكي، و«ديجلانو» بقيادة مالين هولمبيرج، وهما بإشراف المدربة السويدية ماريا اريكسون هاجمان.

وهناك «الكاسر» بإشراف جيمس اوين، وبقيادة الفارسة الإنجليزية صوفي دويل، ويبلع تصنيفه 75، والفائز خمس مرات من إجمالي 16 مشاركة، إلى جانب «سهم الخالدية» بقيادة أولريكا هولمكويست.

ويستقطب سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية، لمسافة 2250 متراً بمضمار مونتبان الفرنسي، ثمانية خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على السباق البالغة جائزته 12 ألف يورو، أبرزها «يونس» بقيادة لورين ماثياس.

وينافس أيضاً «ايزنجود» بقيادة انتوني ويرل، و«روفيس» بقيادة ميريل كليمنت، و«فتون» بقيادة توريس كيلان، و«اسيدورا دو بوزلس» بقيادة وليام سميث، و«ايو دو مالنس» بقيادة الفارسة لوري فولارد.

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