الامارات | جناحا «الشيخ زايد بن سلطان» و«أم الإمارات» يشاركان في «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن جناحا «الشيخ زايد بن سلطان» و«أم الإمارات» يشاركان في «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» عن مشاركة الجناح الرياضي الخاص بمؤسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في المعرض الذي سيقام في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نُظِّمَ في فندق غراند حياة في دبي ظهر الخميس الماضي، والذي سلط الضوء على الجهود الجبارة التي أسهم بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لإرساء المفاهيم الحضارية وتطوير البنى التحتية التي مهدت للرياضة الإماراتية.

وشهد المؤتمر الصحافي أيضاً الإعلان عن مشاركة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجناح «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

حضر المؤتمر الذي نظمته شركة «بي بي للخدمات الرياضية»، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ومدير عام الأرشيف الوطني الدكتور عبدالله الريسي، ومديرة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسوية فاطمة العامري، ومنسق عام المعرض عبدالله مراد.

من جانبها، أكدت فاطمة العامري، أهمية الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو «أم الإمارات» للرياضة عموماً والرياضة النسوية على وجه التحديد في تمهيد الطريق لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في ممارسة المرأة للرياضة في المجتمع الإماراتي، وسلطت الضوء على الدور الكبير لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في التشجيع على ممارسة الرياضة.

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