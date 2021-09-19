الامارات | فوز دبا الفجيرة والعربي والحمرية في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة والعربي والحمرية في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على ضيفه الوافد الجديد فريق «جلف إف سي» بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب دبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

سجل أهداف دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا (هاتريك) (41،85، 90+4) والبرازيلي فرانسيسكو سوزا (90+2)، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد «النواخذة» ست نقاط من انتصارين حافظ بهما على صدارته للمجموعة الثانية متفوقاً بفارق الاهداف على الحمرية، الذي فاز بدوره على الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للحمرية البرازيلي جيلمار (55) وسالم سليمان (55)، وسجل للجزيرة الحمراء حمد الدوسري (86).

وفي مباراة أخرى فاز العربي على الذيد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الذيد، قادته ليحصل على أول ثلاث نقاط متصدراً بها المجموعة الرابعة في البطولة بفارق الأهداف عن الذيد، حيث سجل للعربي البرازيليان اليكساندر ازيريدو (55) وواليسون سيلفا (64)، وراشد السعدي (83).

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