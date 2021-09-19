الامارات | ناشئو «غودولفين» ينشدون المجد في سباقات الفئة الأولى الكندية

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو «غودولفين» ينشدون المجد في سباقات الفئة الأولى الكندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب كل من «البحر» و«ديغري أوف ريسك» و«وايلد بيوتي»، بشعار «غودولفين»، لمعانقة المجد، حين تنافس على ألقاب اثنين من أرفع السباقات العشبية في كندا الخاصة بالخيول الناشئة، وهما «سمر ستيكس» و«ناتالما ستيكس»، اللذان يجريان اليوم على مضمار «وودباين» بكندا والمصنفان ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وينشد «البحر» و«ديغري أوف ريسك» لقب «سمر ستيكس» المخصص لخيول عمر السنتين، ولمسافة الميل (1600 متر)، وتبدو حظوظ «البحر» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، قوية للمنافسة على اللقب، على خلفية تحقيق المهر المنتسب من نسل الفحل «دباوي» لثلاثة انتصارات في موسم السباقات البريطاني لهذا العام، متضمنة فوزه أغلسطس الماضي بفارق ثلاثة أرباع الطول في سباق «ستونهنج ستيكس ليستد» الذي أقيم على مضمار «سولسبري» وجرى على مسافة 1600 متر ذاتها.

وينضم ثاني ممثلي الشعار الأزرق «ديغري أوف ريسك» بإشراف المدرب أوين هارتي وقيادة الفارس جستن ستاين، إلى قائمة الخيول المنافسة على لقب «سمر ستيكس»، بعد أن حقق يوليو الماضي فوزاً سهلاً في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «أرلينغتون بارك» في ولاية شيكاغو الأميركية، قبل أن يشغل في مشاركته الأخيرة الشهر الماضي، المركز الثاني في سباق «سورينغ فري ستيكس» الذي أقيم على مضمار «وودباين» الكندي ذاته.

وتحمل المهرة «وايلد بيوتي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة فرانكي ديتوري، راية «غودولفين» منفردة للمنافسة على لقب «ناتالما ستيكس» الذي يجري لمسافة الميل (1600 متر)، بعد أن استهلت المهرة المنتسبة للفحل «فرانكل» موسمها في السباقات البريطانية، بتحقيق انتصارين مستحقين في مايو ويونيو الماضيين على مضماري «هايدوك» و«نيوبري»، واتبعتها بالحلول وصيفة في مشاركتيها الأخيرتين بشهري يوليو وأغسطس من هذا العام على مضماري «سانداون» و«نيوماركت».

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