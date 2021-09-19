الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيرات

يعتزم مسؤولو أحد الأندية إجراء تغييرين على اللاعبين الأجانب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، إذ يُجري مسؤولو شركة كرة القدم مفاوضات مع لاعبين، أحدهما يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، وقد أوشكت تلك المفاوضات على النجاح، بعد أن اتفق الطرفان على تفاصيل العقد كافة.

أجنبي

يفكر أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في تغيير أحد اللاعبين الأجانب قبل غلق باب القيد بعدما ظهر اللاعب بمردود ضعيف، إذ يسعى النادي إلى ضم لاعب أجنبي خرج من حسابات فريق منافس على سبيل الإعارة.

اتفاق

توصلت إدارة أحد الأندية المحترفة إلى اتفاق مبدئي مع لاعب صاعد، كان ينوي فسح عقده، وقررت الإدارة زيادة راتبه، بشرط أن يحدث ذلك بعد تلقيها تقريراً فنياً من مدرب الفريق حول المردود الفني للاعب.

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