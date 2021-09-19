الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
برايتون - ليستر سيتي 17:00
وست هام - مانشستر يونايتد 17:00
توتنهام - تشيلسي 19:30
ريال مايوركا - فياريال 16:00
ريال سوسييداد - إشبيلية 18:15
ريال بيتيس- إسبانيول 20:30
فالنسيا - ريال مدريد 23:00
يوفنتوس - ميلان 22:45
الدوري الفرنسي
نيس- موناكو 15:00
سان جيرمان - ليون 22:45
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