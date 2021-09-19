شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد ممثلا لغزل المحلة في انتخابات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة، برئاسة المهندس علي العباسي، تفويض صابر عيد، المدير الرياضي للنادي لتمثيل النادي خلال انتخابات رابطة الأندية المحترفة، المقرر إجراؤها غدا 19 سبتمبر، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم في وقت سابق.
كما أعلن نادي غزل المحلة اليوم بشكل رسمي انضمام لاعبين جديدين لصفوف الفريق بعد اجتيازهما الكشف الطبي صباح اليوم، حيث انضم السيد الشبراوي المدافع الأيمن السابق لفريق الإنتاج الحربي للغزل، مع زميله المدافع محمد عبد الرازق ''بازوكا''، وذلك لمدة موسمين، في خطوة جديدة من أجل تدعيم الفريق الذي يسعى لتحسين موقعه في جدول مسابقة الدوري العام.
ويسعى الفريق الذي تولى تدريبه المدرب محمد عودة لمزيد من الصفقات في المرحلة القادمة، بعد مشاورات جرت بين عودة واللجنة الفنية للتعاقدات لنادي الغزل، التي تضم الكابتن عمر عبد الله والكابتن خالد كرم والمدير الرياضي للنادي الكابتن صابر عيد، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي.
وقد أشار المنسق الإعلامي للفريق إلى أن الكابتن طه السيد المدير الإداري للفريق، بصدد الانتهاء من إجراءات حجز معسكر الفريق، الذي سيقام بداية من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.
وفى سياق متصل قال صابر عيد، المدير الرياضى لفريق غزل المحلة، إن مسئولي النادي يسعون في الوقت الحالي لإبرام 5 صفقات أخرى لدعم الفريق خلال الموسم المقبل أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز .
وأوضح صابر عيد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه توجد الآن مفاوضات مع بعض اللاعبين، وتم إرسال بعض الدعوات لبعض اللاعبين الأفارقة للقدوم إلى المحلة والمشاركة في التدريبات للوقوف على مستواهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي.
وأشار صابر عيد إلى أن المراكز التي يرغب فريق غزل المحلة في تدعيمها هى المهاجم وخط الوسط والظهير الأيسر وحتى الآن تم دعم الفريق بـ11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.
وجاءت قائمة صفقات غزل المحلة الجديدة كالتالى:-
1 ) إبراهيما كونيه _ قادما من طلائع الجيش ( موسمين )
2 ) محمد بازوكا _ قادم من الإنتاج الحربي مدة التعاقد ( موسمين )
️3) السيد الشبراوي _ قادم من الإنتاج الحربي ( موسمين )
4) محمود جمال ( الحضري ) _ قادم من بني سويف ( 3 مواسم )
5 ) مصطفى العش _ قادم من شباب كوم حماده ( 5 مواسم )
6 ) أحمد السيد _ قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "
7 ) وليد مصطفى _ قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "
️8 ) خالد سامي _ قادم من فريق حرس الحدود ( موسمين )
9 ) أمير إسماعيل _ قادم من فريق بيلا ( 5 مواسم )
10 ) إبراهيم عبد الخالق _ قادما من الانتاج ( موسمين )
11 ) محمد جابر " ميدو " _ قادما من أسوان ( موسمين )
وأعلن نادي غزل المحلة عن تنصيب محمد عودة، مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته مؤخرا، وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي: محمد عودة مديرًا فنيًّا، وطلعت محرم مدرب وممدوح عبد الحي مدرب ومحمد يونس مدرب حراس المرمى ومحمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء وطه السيد مدير إدارى والجهاز الطبى ودكتور خالد الجميزي طبيب الفريق ومحمد عمر.