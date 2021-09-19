شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد ممثلا لغزل المحلة في انتخابات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة، برئاسة المهندس علي العباسي، تفويض صابر عيد، المدير الرياضي للنادي لتمثيل النادي خلال انتخابات رابطة الأندية المحترفة، المقرر إجراؤها غدا 19 سبتمبر، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم في وقت سابق.

كما أعلن نادي غزل المحلة اليوم بشكل رسمي انضمام لاعبين جديدين لصفوف الفريق بعد اجتيازهما الكشف الطبي صباح اليوم، حيث انضم السيد الشبراوي المدافع الأيمن السابق لفريق الإنتاج الحربي للغزل، مع زميله المدافع محمد عبد الرازق ''بازوكا''، وذلك لمدة موسمين، في خطوة جديدة من أجل تدعيم الفريق الذي يسعى لتحسين موقعه في جدول مسابقة الدوري العام.

ويسعى الفريق الذي تولى تدريبه المدرب محمد عودة لمزيد من الصفقات في المرحلة القادمة، بعد مشاورات جرت بين عودة واللجنة الفنية للتعاقدات لنادي الغزل، التي تضم الكابتن عمر عبد الله والكابتن خالد كرم والمدير الرياضي للنادي الكابتن صابر عيد، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي.

وقد أشار المنسق الإعلامي للفريق إلى أن الكابتن طه السيد المدير الإداري للفريق، بصدد الانتهاء من إجراءات حجز معسكر الفريق، الذي سيقام بداية من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.