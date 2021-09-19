شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت، 18 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد، والأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد.

الزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد

تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

آخر تطورات تجديد عقد عمرو السولية فى الأهلي

حسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الجلسات التى عقدها أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع السولية ووكيل أعماله تامر النحاس.

مصدر باتحاد الكرة: تقليص عقوبة شيكابالا لـ6 أو 8 مباريات

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى قرارها فى تظلم الزمالك خلال الساعات المقبلة.

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين 20 سبتمبر .. وريان ومرموش فى الصورة

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يوم 20 سبتمبر الجارى وفقا للائحة، حيث يتم استدعاء المحترفين قبل 15 يوما على انطلاق المعسكر.

سموحة يضم عبد العاطى "دجلة" لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع

أتم مسئولي نادي سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

كارتيرون يطلب حسم تشكيل جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق معسكر الإعداد

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من لجنة إدارة النادى برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر المستشار الفنى، ضرورة حسم تكوين جهازه المعاون فى الجلسة التى ستعقد اليوم السبت.

الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد