شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى وياسر ريان فى عزاء والدة هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل هانى رمزى، مدرب منتخب مصر الأسبق، مساء اليوم السبت، واجب العزاء في والدته بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمنطقة مصر الجديدة.

وحرص طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، وياسر ريان نجم الأهلى السابق، ومحمد مرجان نائب رئيس شركة استادات، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة هانى رمزى.

ووُلد هانى رمزى فى 10 مارس 1969 بحى عابدين بالقاهرة داعب الكرة فى سن العاشرة عبر بوابة النادى الأهلى ليتألق الليبرو الصاعد، ويلفت أنظار المنتخبات القومية ضمه الراحل محمود الجوهرى لصفوف منتخب مصر الأول.

كان كأس العالم بإيطاليا 1990 هو مفتاح الشهرة والتألق لرمزى، الذى احترف فى صفوف نيوشاتل السويسرى كأصغر محترف مصرى، ليبدع مع السويسرون ويتوج بلقب "صخرة الدفاع".

وفى صيف 1994 انتقل هانى رمزى لصفوف فيردر بريمن الألمانى مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات كأغلى لاعب مصرى فضلا عن كونه الأول من المصريين فى الدورى الألمانى.

وبعد الإبداع مع الفراعنة والتتويج بكأس الأمم الإفريقية 1998 ينتقل هانى رمزى لصفوف كايزر سلاوترن الألمانى بطل الدورى الألمانى وقتها وسجل مع الفريق رغم كونه مدافعا ثمانية أهداف.

وفى 2003 أصيب رمزى بقطع فى الرباط الصليبى، ليظل أسيرا لدكة البدلاء لمدة عامين وينتقل فى 2005 لصفوف ساربروكن الألمانى لمدة 18 شهرا، وتنتهى بعدها رحلته مع الساحرة المستديرة ليقتحم عالم التدريب.