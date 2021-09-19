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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 18 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تفكير إدارة نادي الزمالك فى إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

الزمالك ينهي ملف تجديد جميع اللاعبين عقب انتهاء أزمة القيد

استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح ملف التجديد للاعبين المتواجدين في الفريق، وتنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك عقب الانتهاء من ملف أزمة المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من لجنة إدارة النادى برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر المستشار الفنى، ضرورة حسم تكوين جهازه المعاون فى الجلسة التى ستعقد اليوم السبت.

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على انطلاق معسكر الإعداد المغلق فى برج العرب بالإسكندرية غدًا الأحد، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، ومنافسات كأس مصر.

استعجل مسئولى نادى الزمالك، لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى من أجل النظر فى التظلم المقدم ضد عقوبة إيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك لمدة 8 أشهر على خلفية أزمة احتفالية درع الدورى.

أكد فاروق جعفر المستشار الفنى لنادى الزمالك، إنه لا يعلم كواليس أزمة محمد عبد الغنى مدافع الفريق الكروى الأول، مشيرًا إلى إنه لا يمكن الاستغناء عن اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تدور المباحثات داخل أروقة نادى الزمالك بين الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وفاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وحسين السيد المسئول عن ملف الكرة، لحل أزمة زخم النجوم فى الجبهة اليمنى للفريق.