الامارات | اتحاد جدة يهزم النصر ويتصدر الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يهزم النصر ويتصدر الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق اتحاد جدة صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه على مضيفه النصر 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الهلال على الاتفاق 3 / 2 ، والحزم على أبها 2 / صفر.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 11 وتعادل النصر بهدف سجله سلطان الغنام في الدقيقة 38، ثم سجل ايجور كورونادو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 64، ثم سجل برونو هنريكي الهدف الثالث في الدقيقة 89 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 88.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد النصر عند ست نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال على ضيفه الاتفاق 3 / 2.

وسجل أهداف الهلال موسى ماريجا في الدقيقة 24 وبافيتيمبي جوميز (هدفين) في الدقيقتين 56 و61، فيما سجل هدفي الاتفاق هزاع الهزاع في الدقيقة 69، وسنوسي الهوساوي في الدقيقة 84.

ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الرائد، في المقابل، توقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز الحزم على أبها بهدفين نظيفين سجلهما أمين عطوشي، لاعب أبها، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 وأولا جون في الدقيقة 87.

ورفع الحزم رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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