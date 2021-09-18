الاتحاد المنستيري يتوج ببطولة كأس السوبر التونسي للمرة الأولى في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق الاتحاد المنستيري ببطولة كأس السوبر التونسي لموسم 2019-2020، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على الترجي بركلات الترجيح.



وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن ينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الاتحاد المنستيري.

وافتتح الترجي التسجيل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك عن طريق لاعبه محمد علي بن رمضان.

وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة، نجح الاتحاد المنستيري في استغلال خطأ وقع فيه دفاع الترجي، ليسجل هدف التعادل.

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على المباراة حتى نهايتها، ليحسمها فريق الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح.

وبذلك يُتوج فريق الاتحاد المنستيري ببطولة كأس السوبر التونسي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فشل في الحصول على أي لقب منه خلال المواسم الماضية.

ويواصل الاتحاد المنستيري تفوقه على الترجي، بعدما خطف منه لقب كأس تونس للمرة الأولى في تاريخه أيضا، وذلك في نسخة موسم 2019-2020.