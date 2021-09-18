لاعبون يحصدون الدرجات العلمية والبطولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادة ما يبدأ لاعبو كرة القدم مسيرتهم في سن مبكرة، وقد تغريهم الشهرة والأضواء عن تجاهل إكمال تعليمهم الأكاديمي بسب التأجيلات الكثيرة والانشغال مع فرقهم، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين نجحوا في التوفيق بين الاثنين، الشهرة في عالم كرة القدم، والتفوق في الدراسة وإكمالها حتى الحصول على درجات علمية عالية، حتى وإن لم ينخرطوا في مجال تخصصهم، وتفضيل كرة القدم على العمل بالشهادات التي حصلوا عليها.

روميلو لوكاكو (1993)

يجيد المهاجم الأول في المنتخب البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي روميو لوكاكو أحد أشهر المهاجمين في الفترة الحالية، 5 لغات، ساعده في ذلك حصوله على درجة جامعية في العلاقات العامة. ولا يجد لوكاكو صعوبة في التحدث بالإنجليزية والإسبانية والإيطالية والهولندية والفرنسية.

فيكايو توموري ( 1997 )

على الرغم من مستقبل لاعب المنتخب الإنجليزي ذي الأصول النيجيرية توموري، المزهر في كرة القدم من خلال تمثليه أندية كبيرة، مثل ناديه إي سي ميلان الإيطالي وقبله تشيلسي الإنجليزي وغيرهما من الأندية، إلا أن اللاعب الذي ينتمي

لعائلة من الطبقة العليا تتمتع بثروة كبيرة وهيمنة سياسية بجنوب غرب نيجيريا، لاحق الحصول على درجة علمية في إدارة الأعمال من الجامعة المفتوحة خلال فترة وجوده مع البلوز في 2019 ، ويرى أنه خيار إذا لم تنجح مهنة كرة القدم.

خوان ماتا (1988)

الإسباني خوان ماتا أحد أفضل اللاعبين في مانشستر يونايتد، فبخلاف حياته المهنية الرائعة في لعب كرة القدم، فهو حاصل على تعليم عالٍ أيضا، ولديه درجتا البكالوريوس من جامعة كاميلو خوسيه سيلا في مدريد، إحداهما في علوم الرياضة والأخرى في التسويق.

سيمون مينيوليه (1988)

على غرار مواطنه لوكاكو، يجيد حارس مرمى منتخب بلجيكا وكلوب بروج البلجيكي وقبله ليفربول الإنجليزي، التحدي بـ5 لغات (الألمانية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والفلمنكية الأصلية)، فهو حاصل على إجازة في العلوم السياسية والقانون من جامعة لوفان البلجيكية، هذا يجعله أحد أكثر لاعبي كرة القدم تعليما في العالم.

أندريس إنييستا (1996)

رغم انضمام إنييستا إلى برشلونة بعمر لا يتجاوز 12 عاما، إلا أن لاعب فيسل كوبه الياباني حاليا، ناجح في حياته العلمية أيضا.

ويعد أندريس إنييستا أسطورة في إسبانيا وكاتالونيا تحديدا، حيث حصل على كل الأوسمة الكبرى تقريبا كلاعب باسمه.

وحصل إنييستا على درجتنين علميتين مختلفتين، واحدة في علم الأحياء والأخرى في علوم الرياضة.

يوتو ناجاتومو (1986)

خاض مشوارا ناجحا في أوروبا من خلال اللعب في الدوريات الأوربية، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي التركي قبل العودة إلى اليابان لتمثيل نادي طوكيو الياباني منذ 2021، بعد 10 مواسم قضاها بأوروبا، وعلى الرغم من ذلك أكمل دراسته الجامعية في الاقتصاد من جامعة ميجي، وهو مؤلف كتابين عن الاقتصاد الحديث.

فنسنت كومباني (1986)

أفضل مدافع في تاريخ بلجيكا وصاحب مشوار ناجح في مانشستر يونايتد. في 2017 أكمل فينسينت كومباني تخرجه بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال. وفي 2019 منحته جامعة مانشستر درجة الدكتوراه الفخرية.

دنكان واتمور (1994)

يحمل لاعب ميدلزبره الإنجليزي درجة علمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة نيوكاسل، كما أكمل الماجستير لمدة عامين في القيادة الدولية والأعمال والإدارة بجامعة مانشستر.

جورجيو كيليني (1984)

يصنف قلب دفاع المنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس جورجيو كيليني كأحد أفضل المدافعين في العالم، ومع ذلك أكمل اللاعب المتوج مع المنتخب الإيطالي أخيرا بلقب بطولة أمم أوروبا، تخرجه في الاقتصاد والتجارة من جامعة تورين في 2010. وبعد سنوات تقدم خطوة أعلى وحصل على درجة الماجستير.

جيمس كلارك (1989)

أحد أكثر اللاعبين ذكاء في كرة القدم البريطانية. لعب لعدد من الأندية الإنجليزية، حاصل على درجتين علميتين، إحداهما من جامعة ستافوردشاير تخصص صحافة رياضية. كما أنه لاعب كرة قدم بريطاني، فاز في مسابقة العد التنازلي التلفزيونية، حيث يكون المشاركون كلمات من أحرف تم إسقاطها عشوائيا.

فرانك لامبارد (1978)

هو أحد قدامى المحاربين في كرة القدم الإنجليزية، تخرج المدرب الحالي فرانك لامبارد من مدرسة برينتوود في إسيكس. أطلق عليه زملاؤه لقب «أستاذ» بسبب درجات ذكائه العالية. وفقا للعلماء الذين أجروا هذا الاختبار، أظهر لامبارد أعلى نتيجة بين جميع اللاعبين في المملكة المتحدة

سقراط (1954)

كان أسطورة البرازيل سقراط جيدا لدرجة أن البعض أطلق عليه لقب «دكتور سقراط»، بصرف النظر عن مهارته في الملعب، ترددت شائعات عن سقراط بأنه طبيب مؤهل، ولكن تم توضيح ذلك لاحقا على أنه غير صحيح. ومع ذلك فقد حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة. كان لديه وعي سياسي عميق جدا.