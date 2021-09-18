مارين.. من الدوري السعودي للمجري

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ولم يكن مارين (32 عاما) مرتبطا بعقد مع أي فريق بعد انتهاء عقد إعارته من الأهلي السعودي للرائد في الموسم الماضي.
ويحتل فيرينكفاروس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المجري كما ينافس في الدوري الأوروبي، حيث خسر مباراته الأولى أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1/ 2 الخميس الماضي.
وخاض مارين 11 مباراة مع منتخب ألمانيا بين عامي 2008 و2010 ولعب في البوندسليجا ضمن بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن.
وانتقل مارين إلى تشيلسي في 2012 قبل أن يتم إعارته لعدة أندية.
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