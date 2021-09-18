شكرا لقرائتكم خبر مارين.. من الدوري السعودي للمجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي فيرينكفاروس المجري أمس تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي السابق ماركو مارين.

ولم يكن مارين (32 عاما) مرتبطا بعقد مع أي فريق بعد انتهاء عقد إعارته من الأهلي السعودي للرائد في الموسم الماضي.

ويحتل فيرينكفاروس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المجري كما ينافس في الدوري الأوروبي، حيث خسر مباراته الأولى أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1/ 2 الخميس الماضي.

وخاض مارين 11 مباراة مع منتخب ألمانيا بين عامي 2008 و2010 ولعب في البوندسليجا ضمن بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن.

وانتقل مارين إلى تشيلسي في 2012 قبل أن يتم إعارته لعدة أندية.