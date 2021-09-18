صلاح يقود ليفربول لاكتساح بالاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي ، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس 3 / 0 أمس في الجولة الخامسة. وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون سلبيا وفوز أرسنال على بيرنلي 1 / 0 وواتفورد على نوريتش سيتي 3 / 1. وتقدم ليفربول بهدف ساديو ماني في الدقيقة 43 من متابعة لرأسية صلاح، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم نابي كايتا الأهداف في الدقيقة 89. ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

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