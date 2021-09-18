فاروق جعفر يحسم الجدل بشان تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، حقيقة دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع عبدالله السعيد نجم خط وسط فريق بيراميدز .

وقال جعفر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء السبت، إنه لا يعلم طرح فكرة التبرع لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وأن النادي يمر بظروف مالية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فاروق جعفر أن "الفوز بالبطولات يأتي دائماً بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب".

وتابع: "نعمل دائماً على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون".

يشار إلى أن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك سبق وأن صرح بوجود مفاوضات من جانب ناديه مع بيراميدز لضم السعيد خلال الفترة الحالية.

أكد نادي بيراميدز عدم وجود نية للاستغناء عن قائد الفريق عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والثلاثاء الماضي، نفى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق، وجود أي مفاوضات مع الزمالك للاستغناء عن السعيد.

وقال عيد: "عبد الله السعيد قائد الفريق وليس للبيع لأي نادِ آخر، طموحنا معه كبير وبالتالي فهو مستمر معنا ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "لم تكن هناك مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل السعيد أو أي لاعب آخر".

وأكمل عضو لجنة الكرة: "أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم وهناك نظام نعمل عليه دائما من أجل جلب ما يحتاجهم الفريق خلال الموسم الجديد".

وعن صفقة عبدالله السعيد، قال جعفر إنه لم يتم طرح اسم لاعب بيراميدز للتعاقد معه ولم يتم التحدث عنه مطلقاً، مضيفاً: "أتمنى أن يكون هناك تحري الدقة في الأخبار التي تأتي على اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك".