شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد 24 سبتمبر موعدا لغلق باب الترشح لرئاسة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر، موعدا لغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى أسوان، وذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الشروط لقبول أوراق الترشح جاءت كالتالى:



اسوان

ويواصل فريق أسوان معسكره المغلق بالقاهرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز "ب"، والمقرر أن ينطلق 2 أكتوبر المقبل بمواجهة أسوان وسوهاج باستاد أسوان، وأدى أسوان تحت قيادة مديره الفنى أحمد بيبو خلال معسكر الإعداد 5 مباريات ودية أمام كل من السكة الحديد 1/1 وأمام ألماظة وفاز أسوان 3/1 والتعادل أمام بايونير 1/1 والفوز على الترسانة 2/1 والخسارة أمام الداخلية 1/0.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بأسوان الأربعاء المقبل 22 أكتوبر ليؤدى مباراتين وديتين باستاد أسوان أمام الأقصر والتعدين.

وأعلن نادى أسوان، قائمة اللاعبين المستمرين مع زهرة الجنوب في الموسم الجديد 2021/2022، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نادى الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى، عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.