شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب شبيبة القيروان يقترب من المقاولون العرب فى الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المقاولون العرب من ضم لاعب شبيبة القيروان أسامة الرمضانى، وكشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون، أن هناك بالفعل اهتماما من قِبَل النادى بضم اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق.

وأضاف رئيس المقاولون، في تصريحات لـ"الخليج 365": لم نحدد بعد موعد الترشح على انتخابات المقاولون، ولكننا سنعلن في الفترة المقبلة.

واستقطب المقاولون العرب ثلاث صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس؛ لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.