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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 18 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إغلاق محمود عبد المنعم، كهربا لاعب الأهلي، باب العروض الخارجية أو الداخلية، وأكد بقاءه مع القلعة الحمراء، في ظل شعوره بالراحة داخل النادي.

أغلق محمود عبد المنعم، كهربا لاعب الأهلي، باب العروض الخارجية أو الداخلية، وأكد بقاءه مع القلعة الحمراء، في ظل شعوره بالراحة داخل النادي.

رفض ناصر ماهر، لاعب وسط الأهلي، عدة عروض محلية الفترة الماضية؛ بسبب رغبة اللاعب فى الانتقال لنادى بيراميدز فقط، وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ناصر ماهر تلقى الفترة الماضية عدة عروض محلية من عدة أندية، أبرزها البنك الأهلي وسموحة وغيرهما، لكن اللاعب يُصر على اللعب لنادي بيراميدز.

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، فى ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التى قد يكون قد حصل عليها أى منهما ضمن فريقه السابق.

حسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الجلسات التى عقدها أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع السولية ووكيل أعماله تامر النحاس.

أعلنت قناة النادى الأهلى عبر برنامج التريند جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، وقال مراسل قناة الأهلى الموجود فى معسكر الفريق بالإسكندرية، "أكرم توفيق يشارك فى تدريبات الأهلى بصورة عادية، وجاهز للمباراة، وموسيمانى حذر اللاعبين من الالتحامات العنيفة فى التدريبات خوفاً من سقوط أى لاعب بفعل الإصابة".

أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، بمستوى الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب فى التدريبات وكذلك ودية المقاولون العرب.

حول مسئولو النادى الأهلى 600 ألف دولار لنظرائهم فى برايتون الإنجليزى منذ أيام، ويمثل هذا المبلغ القسط الأول من قيمة ضم الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

حرص سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى، على احتواء غضب محمد محمود لاعب خط الوسط بعد استبعاده من السفر مع الفريق للإسكندرية لخوض مباراة السوبر أمام طلائع الجيش المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد للاعب أنه فى حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ولكنه مازال فى حاجة للتجهيز الفنى والبدنى وأن مشاركته فى مباراة السوبر ستكون صعبة، لذا فضل الجهاز الفنى منحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل موعداً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى باستاد برج العرب.