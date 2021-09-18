شكرا لقرائتكم خبر عن البطاوى: سيراميكا وُلد كبيرا وأطالب اللاعبين بالحفاظ على نجاحات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، الشكر لجميع اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق الموسم الحالى وتمنى لهم التوفيق، مشيرًا إلى أنهم كانوا شركاء نجاح.

ورحب معتز البطاوي، بجميع اللاعبين الجدد داخل الفريق، وتمنى لهم التوفيق، والمساهمة في ظهور سيراميكا بشكل مميز خلال الموسم الجديد، موجها الشكر لإدارة سيراميكا على المجهود الذي تبذله من أجل توفير كافة احتياجات الفريق في الموسم المرتقب.

وأضاف: أتمنى من الجميع العمل على استمرار الانطباع الإيجابي الماثل في أذهان الشارع الكروي عن فريق سيراميكا الذي وُلد كبيرًا رغم حداثة عهده بالدوري الممتاز، مشددًا على أنه يتعين على الجميع العمل والاجتهاد من أجل استمرار هذا الانطباع، واختتم المدير الرياضي حديثه بأن لديه ثقة كاملة في الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وموسم مميز.

ومن ناحية أخرى دخل ثنائى فريق سيراميكا محمد إبراهيم وشادى حسين اهتمامات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، للانضمام لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه يوم 28 سبتمبر الجارى، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والمقرر لهما يومى 9 و13 أكتوبر المقبل.

ورشح ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطنى، المهاجم شادى حسين، وصانع الألعاب محمد إبراهيم؛ للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب، وأقنع كيروش بمستوى اللاعبين، بعدما تدربا معه فى الفترة التى تولى فيها قيادة سيراميكا فنيا.