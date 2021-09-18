شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي ملف تجديد جميع اللاعبين عقب انتهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح ملف التجديد للاعبين المتواجدين في الفريق، وتنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك عقب الانتهاء من ملف أزمة المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

واتفق مسئولو الزمالك على تجميع أكبر مبلغ ممكن من أجل فتح ملف التجديد لجميع اللاعبين مرة واحدة والانتهاء منه في فترة زمنية بسيطة مثلما حدث في تجديد كل من الونش وزيزو وسيف الجزيري.

ومن المنتظر أن يقوم الزمالك بتجديد تعاقد كل من: محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد أوناجم وعبد الله جمعة ورزاق سيسيه ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا، حيث تنتهي عقودهم جميعا بنهاية الموسم المقبل.

من ناحية أخرى تدور المباحثات داخل أروقة نادى الزمالك بين الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وفاروق جعفر المستشار الفنى للنادى، وحسين السيد المسئول عن ملف الكرة، لحل أزمة زخم النجوم فى الجبهة اليمنى للفريق.

ويمتلك الزمالك ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى فى الجبهة اليمنى، بعد التعاقد مع الدولى التونسى حمدى النقاز، ووجود التونسى حمزة المثلوثى وقائد الفريق حازم إمام.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الثلاثة، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، حتى لا يتم تكرار الأزمة التى شهدها الفريق فى الموسم المنقضى، وتحديدًا فى مركز حراسة المرمى، الذى كان يضم محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش الذى انتقل لنادى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة سنة.

ولم يستقر الجهاز الفنى للزمالك على اللاعب الذى سيتم الاستغناء عن خدماته من لاعبى الجبهة اليمنى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع جعفر وحسين السيد لتحديد الأسم بشكل نهائى.

وبانضمام النقاز لصفوف الزمالك أصبح الفريق الأبيض يضم 6 لاعبين أجانب في قائمته عقب قيد كل من رزاق سيسيه ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري في القائمة الأولي للفريق.

وأصبح الزمالك مطالبا بإعارة أحد لاعبيه الأجانب في ظلإعلان اتحاد الكرة اقتصار عدد الأجانب في قائمة كل فريق على 5 لاعبين فقط، ومن المتوقع أن يكون حمدي النقاز أو رزاق سيسيه هما الأقرب للرحيل عن الزمالك في الصيف الجاري على سبيل الإعارة.