شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يتبرع بنصف مليون جنيه لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة من تبرع أحد المشجعين لنادى الزمالك بنصف مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، بعدما طالب الجماهير بضرورة التبرع لانتشال النادي من أزمته المالية.

وكان حسين لبيب قد طالب الجماهير، في تصريحات تليفزيونية، بالتبرع للنادي قائلًا: لو سمحتم ساعدونا لنجدة النادي هذا الشهر لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه سنحل مشاكل النادي للشهور المقبلة".

وقال حسين لبيب، إن اللجنة تسلّمت خزينة النادى خالية من الأموال، مؤكدا أنه لم يشتكِ، موضحًا أنه سدد 900 ألف دولار بدلاً من 3 ملايين و200 ألف دولار غرامات على ناديه.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك: "الجماهير تطالبنا بحل قضايا، والتعاقد مع صفقات جديدة.. طب حد يقولي هنجيب فلوس منين واللجنة الحالية هدفها وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي".

وأوضح لبيب أنه يشعر بوجود إعلام موجه ضد نادى الزمالك، موضحا أنه لا ينظر إلى مصلحته الشخصية، ولا ينوى الترشح لانتخابات النادى، لافتا إلى أن هناك قضايا دولية ضد نادى الزمالك تصل إلى 17 مليون دولار تم التوصل لدفع 2 مليون و300 ألف دولار منها".