شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر كهربا في الرحيل عن الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق محمود عبد المنعم، كهربا لاعب الأهلي، باب العروض الخارجية أو الداخلية، وأكد بقاءه مع القلعة الحمراء، في ظل شعوره بالراحة داخل النادي.

وقال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن كهربا لم يتحدث مع أحد من مسئولي الأهلي بشأن الرحيل من القلعة الحمراء، موضحا أن اللاعب يرفض تماما مناقشة أية عروض من الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحا.

وشدد الحديدي على أن كهربا مُستمر في الأهلي وتربطه علاقة طيبة بمسئولي القلعة الحمراء، كما أن الجهاز الفني للفريق يثق تماما في قدراته الفنية العالية.

من ناحية أخرى، قام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 600 ألف دولار لنظرائهم فى برايتون الإنجليزى منذ أيام، ويمثل هذا المبلغ القسط الأول من قيمة ضم الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

وتعاقد الأهلي مع بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و800 ألف دولار.

واتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى على تسديد المليون و800 ألف دولار على ثلاثة أعوام، بواقع قسط قيمته 600 ألف دولار كل عام.

ولم يظهر بيرسى تاو مع الأهلى حتى الآن، إذ تعرّض لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مؤخرا بتصفيات مونديال 2022، ويحتاج للتأهيل والعلاج قرابة الثلاثة أسابيع.

ويستعد الأهلى لمباراة السوبر المحلى الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش وسيغيب عنها بيرسى تاو للإصابة.