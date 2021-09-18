شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع شبابه بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، بثلاثية لكل فريق فى التقسيمة التى طلبها العميد مع فريق 2001، أحرز لزعيم الثغر عبد الغنى محمد و فوزى الحناوى و المهاجم الأنجولى مابو لولو.

واستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، على خوض 3 مباريات ودية هذا الأسبوع، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.