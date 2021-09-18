شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع شبابه بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، بثلاثية لكل فريق فى التقسيمة التى طلبها العميد مع فريق 2001، أحرز لزعيم الثغر عبد الغنى محمد و فوزى الحناوى و المهاجم الأنجولى مابو لولو.
واستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، على خوض 3 مباريات ودية هذا الأسبوع، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.
ووضع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، خطة زمنية كل أسبوع على حدة، لخوض بعض المباريات الودية التي تجهز اللاعبين وخاصة الصفقات الجديدة للموسم المقبل.
ويلتقي الاتحاد السكندري مع فريق الأسطول البحري غدا الأحد، ويواجه فريق دلفي الثلاثاء، فيما يخوض ودية أخيرة بنهاية الأسبوع الجاري، حدد لها الخميس المقبل مع أحد فرق الإسكندرية.
وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين على أن تتم إضافة جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.
وأبدى العميد حسام حسن رضاه عن مستوى الصفقات الجديدة التى أبرمها الجهاز الفنى، بقيادة مدير الكرة إبراهيم حسن، وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.