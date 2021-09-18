شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الاهلي النهائي من رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ناصر ماهر، لاعب وسط الأهلي، عدة عروض محلية الفترة الماضية؛ بسبب رغبة اللاعب فى الانتقال لنادى بيراميدز فقط، وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ناصر ماهر تلقى الفترة الماضية عدة عروض محلية من عدة أندية، أبرزها البنك الأهلي وسموحة وغيرهما، لكن اللاعب يُصر على اللعب لنادي بيراميدز.

ويرفض الأهلي رحيل ناصر إلى بيراميدز؛ بسبب الخلاف حول المقابل المالي لإتمام الصفقة، فالأهلي طلب 15 مليون جنيه، فيما عرض بيراميدز 7 ملايين جنيه لضم اللاعب.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي تماما، وبات رحيله من القلعة الحمراء مسألة وقت فقط فى ظل عدم اعتماد الفريق عليه.

من ناحية أخرى، أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بمستوى الموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعب الفريق، بعد المستوى الجيد الذى ظهر به اللاعب فى التدريبات وكذلك ودية المقاولون العرب.

وأكد موسيمانى أن الموزمبيقي ميكيسونى المُنضم لصفوف الأهلي الصيف الجاري قادما من سيمبا التنزاني يؤدي بشكل جيد وحماسي ولا يشعر بالرهبة، كونه قادما لدوري لم يسبق له اللعب فيه، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الدوري المصري والموزمبيقي.

وأكد المدير الفني للأهلي أن ميكيسوني انسجم سريعا مع الأهلي، ويحتاج للتوفيق خلال مشاركته الرسمية الأولى حتى ينجح في تجربته الأهلاوية بعدما كان أحد نجوم نادى سيمبا.

وشارك ميكيسوني في ودية المقاولون العرب التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، استعدادا للسوبر المحلي أمام طلائع الجيش العرب ببرج العرب الثلاثاء المقبل.