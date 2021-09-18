شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعتذر للمقاولون والجونة والبنك الأهلي عن تمثيلها في انتخابات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق التى كانت تدير اتحاد الكرة لأندية المقاولون العرب والجونة والبنك الأهلى، عن تمثيلهم فى انتخابات رابطة الأندية.

وكتب فضل عبر حسابه على "فيس بوك": السادة/ أندية القسم الأول للدوري المصري العام

تحية طيبة وبعد

أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-2022، كما أخص بالاعتذار إلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والسيد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي الجونة، باعتبارهم يمثلون الأندية التي تقدمت مشكورة بترشيحي لهذه المهمة.

وأود أن أوضح تقديري واحترامي لكم، كما أن إقدامي على هذه الخطوة ينبع من ظروف مستجدة على عملي خارج الرابطة التي أراها في حاجة إلى تفرغ تام نظرا لأهميتها، خاصةً في فترة تأسيسها.

كما أن الأمانة تقتضي مني إعلان هذا الموقف احترامًا لكل الأندية واتساقًا مع المبادئ التي أحرص على اتباعها في العمل الكروي العام، متمنيًا التوفيق للجميع من أجل مصلحة ورفعة الكرة المصرية.

محمد فضل