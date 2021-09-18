شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 18 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين 20 سبتمبر.. وريان ومرموش فى الصورة، والزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد.

الزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد

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