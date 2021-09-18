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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 18 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين 20 سبتمبر.. وريان ومرموش فى الصورة، والزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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