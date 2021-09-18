شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار لــ"طلعت يوسف" داخل الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طلعت يوسف، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، إقامة مران الفريق اعتبارا من الغد على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد الفريق من خلال رفع الحمل التدريبى لانطلاق منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.

وقاد المدرب السكندرى فريق الدراويش للمرة الأولى، مساء اليوم، ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف اجتماعا مع اللجنة الفنية بالإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان، بالإضافة إلى محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالفريق؛ لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين قبل غلق باب القيد.

واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعدادا للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.