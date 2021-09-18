شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس إدارة جديد للمقاصة بالتزكية وتغيير اسم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق باب الترشح لانتخابات نادي المقاصة والذي أسفر عن تعيين مجلس إدارة جديد بالتزكية بدون إجراء انتخابات مع غلق باب الترشح، ليفوز اللواء عمرو هويدي برئاسة النادي.

ويتكون مجلس إدارة نادي المقاصة الجديد من اللواء عمرو هويدي رئيسا لنادي المقاصة، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائبا للرئيس، وفي العضوية كلا من محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.

ومن المقرر أن يتم تغيير اسم النادي في الموسم المقبل من نادي المقاصة إلى نادي هويدي وهو نفس الاسم الذي كان يحمله من قِبَل بيعه لشركة المقاصة للأوراق المالية، وخلال لعبه في دوري الدرجة الرابعة والثالثة.